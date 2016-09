Voetbalsters verliezen van Verenigde Staten

ATLANTA - Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal heeft zondag in een oefeninterland met 3-1 verloren van de Verenigde Staten. Bij rust stond het nog 1-1 tussen de wereldkampioen en Oranje, dat al na twee minuten aan de leiding was gekomen door een doelpunt van Shanice van der Sanden.

Door ANP - 19-9-2016, 7:21 (Update 19-9-2016, 7:21)

In de Georgia Dome in Atlanta maakte Carli Lloyd nog voor rust gelijk. Kort na de pauze leidde een eigen doelpunt van Mandy van den Berg de nederlaag in. Allie Long bepaalde in de 77e minuut de eindstand op 3-1.

Keepster Sari van Veenendaal speelde haar 25e interland en voor Anouk Dekker was het duel met Team USA haar vijftigste wedstrijd in het Oranjeshirt.