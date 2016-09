Doelman Jones op een roze wolk bij Feyenoord

ANP Doelman Jones op een roze wolk bij Feyenoord

EINDHOVEN - Afgelopen zomer zat doelman Brad Jones nog zonder contract en zondag was hij de uitblinker in de competitietopper tussen PSV en Feyenoord. De Australiër zorgde ervoor dat de Rotterdammers in Eindhoven op de been bleven en erin slaagden om de punten te pakken (0-1). ,,We hebben gewacht en ze afgestraft'', reageerde hij na de overwinning op de regerend landskampioen.

Door ANP - 18-9-2016, 18:12 (Update 18-9-2016, 18:12)

Jones (34) werd in de zomer na een goed half jaar bij NEC opgepikt door Feyenoord toen doelman Kenneth Vermeer in de voorbereiding ernstig geblesseerd raakte. De keeper incasseerde in zes speelronden twee doelpunten en staat nu met zijn nieuwe ploeg riant aan kop in de eredivisie. ,,Ik heb ook gesproken met andere clubs, maar ik had geluk dat Feyenoord belde en dat maakte het een makkelijke beslissing'', reageerde Jones zondag op de wending in zijn loopbaan.