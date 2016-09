Ajax ongewijzigd tegen Heracles Almelo

ALMELO - Trainer Peter Bosz van Ajax heeft zondag voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo geen wijzigingen aangebracht in zijn basisteam. De oud-coach van de club uit Twente houdt vast aan zijn opstelling, die thuis tegen Vitesse (1-0) en uit tegen Panathinaikos (1-2) succesvol was.

Door ANP - 18-9-2016, 16:13 (Update 18-9-2016, 16:13)

Riechedly Bazoer en Mateo Cassierra mogen in Almelo weer op de bank plaatsnemen. Afgelopen donderdag diende het duo nog toe te kijken vanaf de tribune, omdat in de Europa League de selectie slechts uit achttien spelers mag bestaan. In Twente heeft Bosz negen reserves tot zijn beschikking.

Heracles treedt na de pijnlijke nederlaag bij Excelsior (3-1) met drie andere spelers in het elftal aan. Het zijn Samuel Armenteros, Lerin Duarte en Daryl van Mieghem. Zij nemen de plaatsen in van Vincent Vermeij, Brahim Darri (beiden op de bank) en Dario Vujicevic. De laatste is voorlopig uit de A-selectie gezet door trainer John Stegeman.