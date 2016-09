Ook Watford te sterk voor Manchester United

WATFORD - Manchester United heeft voor de derde keer in ruim een week verloren. Na Manchester City (competitie) en Feyenoord (Europa League), was zondag ook Watford te sterk voor het elftal van trainer José Mourinho: 3-1. Juan Zuñiga schoot Watford zeven minuten voor tijd op 2-1. In blessuretijd bepaalde aanvoerder Troy Deeney vanaf de strafschopstip de eindstand.

18-9-2016

Na vijf wedstrijden heeft United negen punten, al zes minder dan koploper Manchester City. Het Everton van trainer Ronald Koeman is tweede met dertien punten. Ook Arsenal, Chelsea en Liverpool hebben meer punten (allemaal tien) dan Manchester United.

Tegen Watford bleef Daley Blind op de reservebank. Mourinho koos, net als donderdag tegen Feyenoord, voor het centrale verdedigingsduo Chris Smalling en Eric Bailly. Watford opende in de 34e minuut de score. Oranje-international Daryl Janmaat legde de bal vanaf rechts goed terug op Etienne Capoue, die de bal via de voet van doelman David de Gea in het doel zag verdwijnen. Janmaat liet zich vroeg in de tweede helft wegens een blessure vervangen. Oud-PSV'er Nordin Amrabat nam zijn plaats in.

Gelijkmaker

De gelijkmaker van Manchester United kwam in de 62e minuut op naam van Marcus Rashford. Zlatan Ibrahimovic gaf voor, waarna de bal via een verdediger voor de voeten van Rashford belandde. Doelman Heurelho Gomes redde ruim tien minuten voor tijd knap op een kopbal van Ibrahimovic. Kort daarna viel het doelpunt aan de andere kant wel. Zuñiga scoorde in de 83e minuut: 2-1. Memphis Depay mocht kort daarna nog invallen.

Na een overtreding van de Belg Marouane Fellaini kon Deeney diep in blessuretijd nog scoren vanaf de strafschopstip.