ANP Sparta boekt derde zege tegen NEC

ROTTERDAM - Sparta Rotterdam heeft de goede seizoensstart een prima vervolg gegeven. De Rotterdammers waren zondag voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor NEC, dat na zes duels op vijf punten blijft staan. Het gepromoveerde Sparta heeft er dankzij de derde zege al tien.

Door ANP - 18-9-2016, 14:40 (Update 18-9-2016, 14:40)

Bij Sparta stond Thomas Verhaar voor het eerst dit seizoen in de basis. De technisch vaardige aanvaller was vorig jaar in de Jupiler League nog de grote man, door met 24 doelpunten topscorer van de Rotterdammers te worden. Verhaar liep in de voorbereiding echter een blessure op en moest zich tot nu toe tevreden stellen met enkele invalbeurten.

De rechtsbuiten was voor rust met afstand de gevaarlijkste man op het veld. Nadat Verhaar na enkele minuten al over had geschoten, trof hij in de zeventiende minuut wel doel. Hij kreeg aan de linkerkant alle ruimte om rustig aan te nemen en schoot de bal in de verre hoek achter doelman Joris Delle: 1-0. Sparta verzuimde daarna de score verder op te voeren. Zo liet spits Zakaria El Azzouzi twee aardige kansen liggen en ook Verhaar schoot na een knappe actie over.

Onrustig

NEC kwam er voor rust amper aan te pas. Bij de Nijmeegse achterban is het ook onrustig. Zo hadden fans in de nacht voor het duel verhuisdozen gezet bij het stadion van de club. Zij willen dat directeur Bart van Ingen vertrekt, omdat zij het niet eens zijn met het beleid van de club.

Het matige spel voor rust noopte NEC-coach Peter Hyballa tot ingrijpen. Zo kreeg Verhaar in André Fomitschow een nieuwe tegenstander en loste Reagy Ofosu voorin Taiwo Awoniyi af. Heel veel beter ging NEC er niet direct door spelen, maar toch kreeg de ploeg na een uur spelen uit het niets een kans. De mee opgekomen linksback Fomitschow raakte met een volley de onderkant van de lat. NEC drong nog wel even aan, maar het was El Azzouzi die het duel tien minuten voor tijd besliste: 2-0.