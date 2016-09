Vitesse eindelijk weer baas in eigen huis

ANP Vitesse eindelijk weer baas in eigen huis

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdag afgerekend met een lange periode zonder overwinning in een thuiswedstrijd in de eredivisie. De Arnhemse ploeg versloeg Go Ahead Eagles in het Gelredome met 2-0. Voor Vitesse was het de eerste competitiezege voor eigen publiek sinds half februari. De thuisploeg nam in het matige duel pas in het laatste kwartier afstand van de moegestreden Eagles.

Door ANP - 17-9-2016, 21:43 (Update 17-9-2016, 21:43)

De jaarlijkse 'Airborne-wedstrijd' van Vitesse, als eerbetoon aan de veteranen die in de Slag om Arnhem in 1944 meevochten en van wie velen het leven lieten, kwam moeizaam op gang. Vooral de thuisploeg speelde rommelig, zeker ook in verdedigend opzicht. In de beginfase schrokken de Japanner Kosuke Ota, de vervanger van de geschorste Arnold Kruiswijk, en aanvoerder Guram Kashia van hun iets te roekeloos uitlopende doelman Eloy Room. De Eagles verzuimden het Arnhemse geklungel af te straffen.

Na twintig povere minuten kwam Vitesse beter in de wedstrijd. Maikel van der Werff opende het offensief met een schot van grote afstand, dat net naast het doel van Go Ahead belandde. Daarna kopte Ricky van Wolfswinkel uit een vrije trap niet krachtig genoeg in. De grootste kans in de eerste helft was na een blunder van doelman Theo Zwarthoed voor Nathan, die echter te slap inschoot, waardoor op de doellijn Joey Groenbast een treffer nog kon voorkomen.

Met nieuwkomer Adnane Tighadouini, voor Nathan, hield het Arnhemse overwicht na de rust aan. Het aandringende Vitesse had echter opnieuw moeite om grote, uitgespeelde kansen af te dwingen. De Eagles verdedigden met man en macht en ook met veel inzet. Het gewenste punt zat er voor trainer Hans de Koning echter niet in. Van Wolfswinkel benutte in de 76e minuut een strafschop, na hands bij Sander Fischer, en Lewis Baker schoot twee minuten later eveneens raak: 2-0.