ANP Bekritiseerde voorzitter rvc KNVB stapt op

ZEIST - Johan Lokhorst is vrijdag afgetreden als voorzitter van de raad van commissarissen bij de KNVB. De 64-jarige Lokhorst kwam de afgelopen maanden steeds meer onder vuur te liggen, vanwege alle problemen die onder hem binnen de KNVB ontstonden. Een meerderheid van de clubs besloot deze week het vertrouwen op te zeggen in de rvc. Het vertrek van de voorzitter is de zoveelste wijziging in korte tijd in de top van de voetbalbond.

Door ANP - 16-9-2016, 21:47 (Update 16-9-2016, 22:03)

Lokhorst voerde het toezichthoudende orgaan van de KNVB sinds de zomer van 2012 aan. Hij werd op 4 juni 2012 door de clubs benoemd als opvolger van Benk Korthals. Lokhorst werkte de drie jaar daarvoor bij de Europese voetbalbond UEFA, als lid van de commissie die de financiën in de gaten houdt. De overige vier leden van de rvc beraden zich over hun positie.

De man die in het bedrijfsleven een topfunctie bekleedde bij ontbijtkoekfabrikant Peijnenburg kreeg veel kritiek op zijn functioneren bij de KNVB. Tegen de zin van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen in besloot de rvc dit jaar een technisch directeur te benoemen. Hans van Breukelen kreeg Oranje in zijn takenpakket, maar hij werd direct geconfronteerd met chaos bij Oranje.

Van Oostveen besloot ook een stap terug te doen, waarop de rvc besloot om Gijs de Jong voor te dragen als diens opvolger. Dat leidde weer tot verontwaardigde reacties bij de bondsvoorzitter Michael van Praag, die niet op de hoogte was gebracht over het vertrek van Van Oostveen, en de clubs. Die zegden woensdag het vertrouwen op in de rvc. ,,Zonder vertrouwen kun je niet functioneren. Zéker niet als voorzitter, want die is als eerste verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Dus treed ik af'', zei Lokhorst vrijdag.