ANP Simeone kort contract bij Atlético in

MADRID - Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético Madrid laten inkorten. De Argentijnse trainer zou tot 2020 bij de Spaanse club blijven, maar staat nu tot medio 2018 onder contract. Volgens Simeone is het besluit in onderling overleg met de club genomen.

Door ANP - 16-9-2016, 16:16 (Update 16-9-2016, 16:16)

Verschillende Spaanse media meldden dat de trainer aan het einde van volgend seizoen afscheid neemt van Atlético om zijn heil in Italië te zoeken. Simeone sprak dit vrijdag resoluut tegen. ,,Dat mijn contract nu tot 2018 loopt, wil niet zeggen dat ik hier eventueel niet langer blijf.''

De oud-voetballer is al vijf jaar trainer van de club uit Madrid. Met Atlético viel Simeone vijf keer in de prijzen, onder meer door Spaans landskampioen te worden in 2014. Simeone stond daarnaast twee keer met zijn ploeg in de finale van de Champions League.