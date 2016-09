KNVB test videoscheids in bekertoernooi

ANP KNVB test videoscheids in bekertoernooi

ZEIST - De KNVB mag de inzet van de videoscheidsrechter in officiële wedstrijden gaan testen. Volgens de bond gaat het om een wereldwijde primeur. Het duel in de KNVB-beker tussen Ajax en Willem II van volgende week woensdag wordt de allereerste wedstrijd waarbij een scheidsrechter wordt bijgestaan door een videoscheidsrechter. Pol van Boekel is de arbiter bij dat duel, Danny Makkelie de videoscheidsrechter.

Door ANP - 16-9-2016, 15:28 (Update 16-9-2016, 15:31)

Een dag later bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Oss zijn de rollen omgedraaid. Beide mannen staan met elkaar in contact met een headset. De videoscheidsrechter, voluit Video Assistent Referee, kan de leidsman ondersteunen bij wedstrijdbepalende spelsituaties, zoals penalty’s, rode kaartmomenten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan.

De bond kreeg al in juni van de FIFA te horen live te mogen testen met de videoscheidsrechter. Begin deze maand kreeg Björn Kuipers bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië al hulp van een videoscheidsrechter, al betrof dat een oefeninterland.

Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB, spreekt van 'fantastisch nieuws'. ,,Wij hebben ons vanaf 2011 ingezet om de videoscheidsrechter in het voetbal te introduceren. Enerzijds door de technologie te ontwikkelen en anderzijds door een intensieve, internationale lobby. We doen dit omdat we het spel eerlijker willen maken en omdat we de scheidsrechter willen helpen bij zijn moeilijke taak. Dat wij dit nu als eerste land ter wereld mogen testen, daar zijn we erg trots op en het is een groot compliment aan de betrokken medewerkers van de KNVB.''