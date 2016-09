Hersenschudding van AZ'er Stijn Wuytens valt mee

Foto ANP AZ-speler Stijn Wuytens ligt zwaar geblesseerd op het veld

ALKMAAR - De hersenschudding van Stijn Wuytens valt mee, liet AZ vrijdag weten. De Belgische middenvelder van de Alkmaarse ploeg kreeg donderdag bij het eerste groepsduel in de Europa League tegen het Ierse Dundalk FC (1-1) een forse klap op de kin.

Door Internetredactie - 16-9-2016, 12:55 (Update 16-9-2016, 16:05)

Doelman Gary Rogers deelde de flinke dreun uit op het moment dat Wuytens scoorde.

Aanvankelijk werd gedacht aan een zware hersenschudding, maar de Belg meldde zich vrijdag weer op het trainingscomplex van AZ.

,,Er zit één hechting in mijn kin en ik heb ergens een bult op mijn hoofd. Dat is het wel. Het had veel erger kunnen zijn'', reageerde Wuytens vrijdag op het voorval. ,,Er kwam een lange bal van rechts, ik zag dat de keeper eraan kwam dus ik probeerde de bal over hem heen te koppen. Alleen zag ik niet dat hij zo dichtbij stond. Ik kreeg een harde klap en vanaf dat moment was alles zwart. Pas in de ambulance kwam ik een beetje bij bewustzijn.''

De middenvelder raakte op het veld buiten kennis en werd op een brancard weggedragen. De ploeg uit Alkmaar reageerde aangeslagen, met een huilende trainer John van den Brom.

,,Ik heb de beelden vandaag teruggezien en het zag er wel eng uit. Het is mooi om te zien dat iedereen zo meeleeft. In de ambulance hoorde ik pas dat ik gescoord had. Ik dacht dat het een grapje was en geloofde het eerst niet'', zei Wuytens.

,,Ik heb best goed geslapen en voelde me op zich fris vanmorgen. We zullen zien wanneer ik er weer bij ben. We moeten eerst de uitslag van de scan afwachten en het gesprek met de dokter.''