ANP Mourinho terug naar 'normale' opstelling

MANCHESTER - Trainer José Mourinho van Manchester United kiest zondag tegen Watford weer voor zijn sterkste opstelling. Dat zei de Portugese coach na de verrassende nederlaag tegen Feyenoord in de Europa League. ,,Het was duidelijk dat ik spelers heb thuisgelaten om ze rust te geven. Nu gaan we weer terug naar de normale selectie en voer ik niet zo veel wijzigingen door.''

Door ANP - 16-9-2016, 10:02 (Update 16-9-2016, 10:02)

Manchester United ging donderdag met 1-0 onderuit in De Kuip. De Engelse ploeg speelde met een flink gewijzigd team, zonder aanvoerder Wayne Rooney, Antonio Valencia en Luke Shaw. Steraankoop Paul Pogba stond wel in de basis. ,,Ik noem geen namen, maar voor sommige spelers was het hun eerste wedstrijd van dit seizoen'', verklaarde Mourinho het matige spel van zijn formatie. ,,Feyenoord verdedigde goed en het publiek was geweldig, maar bij het doelpunt was het duidelijk buitenspel.''