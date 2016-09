Kuijt: Feyenoordfans maakten geluid voor twee

ROTTERDAM - Aanvoerder Dirk Kuijt van Feyenoord droeg de verrassende overwinning donderdag in de Europa League op Manchester United (1-0) op aan de hele club. ,,Voorafgaand aan deze wedstrijd zei ik al dat Feyenoord thuishoort in Europa. Dat hebben we met z'n allen vanavond wel bewezen'', zei de 36-jarige Katwijker. ,,Maar dit is slechts een klein succesje in hopelijk een heel succesvol seizoen, er valt nog veel te halen voor ons.''

Door ANP - 15-9-2016, 22:25 (Update 15-9-2016, 22:25)

Kuijt had genoten van de sfeer in de Kuip, hoewel daarin plek was voor 'slechts' 30.000 toeschouwers. Die waren van het veld gescheiden door metershoge netten, ook een van de maatregelen die het clubbestuur had genomen om problemen te voorkomen. ,,De supporters die er konden zijn, maakten geluid voor twee. Ze hebben geen rancune getoond en zijn volledig achter de ploeg gaan staan'', aldus Kuijt. ,,De fans hadden een groot aandeel in de overwinning, we doen het bij Feyenoord met z'n allen. Het 'Legioen' is altijd onze twaalfde man, vandaag ook.''