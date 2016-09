Van den Brom: resultaat even ondergeschikt

ANP Van den Brom: resultaat even ondergeschikt

ALKMAAR - Natuurlijk baalde trainer John van den Brom dat zijn ploeg donderdag in het eerste groepsduel uit de Europa League een 1-0- voorsprong uit handen gaf tegen het Ierse Dundalk FC. Maar toch was ook hij na afloop opgelucht dat het met zijn Belgische middenvelder Stijn Wuytens betrekkelijk goed ging.

Door ANP - 15-9-2016, 22:14 (Update 15-9-2016, 22:37)

,,Gezien de omstandigheden gaat het best redelijk'', aldus de coach van AZ. ,,Hij is nu voor nader onderzoek in het ziekenhuis. De eerste berichten van daaruit zijn dat hij vermoedelijk een hersenschudding heeft opgelopen.''

Volgens Van den Brom kreeg Wuytens bij het maken van zijn doelpunt een forse klap op de kin van doelman Gary Rogers. ,,Er was op het veld meteen paniek'', keek Van de Brom terug. ,,Stijn was even buiten kennis. Sommige spelers reageerden heel emotioneel. Stonden met tranen in de ogen. Dat gold trouwens ook voor mij. De schrik zat er goed in.''

Over de wedstrijd was de AZ-trainer kort: ,,We hebben zeker niet goed gespeeld. Doodzonde dat we na dat bevrijdende doelpunt alsnog de winst uit handen geven. Maar dat is op dit moment van ondergeschikt belang.''