Van Eijden: gelukkig gaat het goed met Stijn

ALKMAAR - De opluchting bij de spelers van AZ was donderdag groot toen ze na afloop van de wedstrijd in de Europa League tegen Dundalk (1-1) hoorden dat hun teamgenoot Stijn Wuytens het goed maakte. De middenvelder opende in de tweede helft de score tegen de Ieren, maar botste bij het maken van het doelpunt hard op doelman Gary Rogers.

Door ANP - 15-9-2016, 21:33 (Update 15-9-2016, 22:37)

,,Balen dat we winst uit handen hebben gegeven, maar veel belangrijker is dat Wuytens het naar omstandigheden goed maakt'', zei Rens van Eijden. Volgens de verdediger slikte Wuytens bij het maken van zijn doelpunt zijn tong in bij de botsing.

,,Er was paniek op het veld. Stijn was even buiten bewustzijn. Gelukkig was er snel professionele hulp. We zijn allemaal erg geschrokken. Alireza Jahanbakhsh stond er dicht bij toen het gebeurde en moest huilend naar de kant. De rest van de spelers werd zo veel mogelijk bij Stijn weggehouden.''