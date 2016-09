Snelste doelpunt ooit in Europa League

BAKOE - Voetballer Jan Sykora van Slovan Liberec heeft donderdag voor een record gezorgd. De middenvelder scoorde in de wedstrijd tegen Qarabağ in de Europa League al na 12 seconden. Daarmee was hij sneller dan Vitolo, die in maart vorig jaar voor zijn club Sevilla tegen Villarreal na 13,21 een doelpunt maakte en daarmee de snelst scorende voetballer in de Europa League was.

Door ANP - 15-9-2016, 19:49 (Update 15-9-2016, 19:49)

De treffer van Sykora, die profiteerde van een verkeerde pass vanaf de aftrap, was niet genoeg voor de overwinning. De wedstrijd tussen Qarabağ en Slovan Liberec eindigde in Bakoe in 2-2.