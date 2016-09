Rentree Luiz bij Chelsea tegen Liverpool

LONDEN - David Luiz maakt vrijdag zijn eerste speelminuten voor Chelsea na zijn terugkeer deze zomer van Paris Saint-Germain. De Braziliaanse verdediger vervangt de geblesseerde John Terry in het hart van de verdediging in het competitieduel met Liverpool.

Door ANP - 15-9-2016, 16:09 (Update 15-9-2016, 16:09)

Manager Antonio Conte heeft alle vertrouwen in de speler die in 2014 Londen verliet voor de Franse hoofdstad, maar op de laatste dag van de transferperiode door Chelsea werd teruggehaald. ,,We verwachten veel van hem, op basis van de trainingen heb ik er alle vertrouwen in'', zei Conte donderdag.

Terry blesseerde zich afgelopen zondag in het duel met Swansea City aan de enkel. Naar verwachting is hij tien dagen uitgeschakeld.