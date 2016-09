Tottenham op Wembley onderuit tegen Monaco

LONDEN - De rentree in de Champions League is voor Tottenham Hotspur woensdag op een teleurstelling uitgelopen. De Engelse club verloor na zes jaar afwezigheid in de lucratieve clubcompetitie de eerste groepswedstrijd tegen AS Monaco: 1-2.

Door ANP - 14-9-2016, 22:52 (Update 14-9-2016, 22:55)

Tottenham speelde de wedstrijd voor 90.000 supporters op Wembley. Het eigen stadion White Hart Lane wordt verbouwd en daarom is besloten met Europese duels uit te wijken. AS Monaco leek niet onder de indruk van de entourage. Bernardo Silva opende de score na vijftien minuten en na ruim een half uur spelen maakte de ingevallen middenvelder Thomas Lemar er 0-2 van.

Bij Tottenham Hotspur startte Vincent Janssen, net als doelman Michel Vorm, op de reservebank. Oud-Ajacieden Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen stonden wel in de basis. Alderweireld zorgde er kort voor rust met een doelpunt met zijn hoofd voor dat de spanning terugkwam in de wedstrijd: 1-2.

Aan het begin van de tweede helft kwam met Moussa Dembélé nog een Belg binnen de lijnen bij de Spurs. Het duurde tot de 71e minuut voordat ook Janssen werd ingebracht, maar ook de Oranje-international kon de nederlaag niet voorkomen.

In de andere groepswedstrijd leek Bayer Leverkusen een makkelijke avond tegemoet te gaan tegen CSKA Moskou. Door doelpunten van Admir Mehmedi en Hakan Çalhanoğlu stond de Duitse ploeg na een kwartier al met 2-0 voor, en daarna volgden nog meer kansen. CSKA sloeg tegen het einde van de eerste helft plotseling terug. Alan Dzagoev maakte in de 36e minuut gelijk en in de 38e minuut tekende Roman Eremenko voor 2-2. In de tweede helft wisten beide ploegen niet meer te scoren.