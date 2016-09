Babel op weg naar Deportivo

LA CORUÑA - Ryan Babel zet zijn voetballoopbaan waarschijnlijk voort bij de Spaanse club Deportivo la Coruña. De club liet woensdag weten dat de Nederlandse aanvaller op weg is naar Spanje voor een medische keuring op donderdag.

Door ANP - 14-9-2016, 21:04 (Update 14-9-2016, 21:04)

De 43-voudig international is transfervrij omdat hij vorige week week zijn contract liet ontbinden bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. De 29-jarige Babel debuteerde in 2004 bij Ajax in het profvoetbal. Na zijn transfer naar Liverpool en 2007 en nieuwe verhuizing naar Hoffenheim, speelde hij in 2012-2013 weer een jaar in Amsterdam. Daarop vertrok hij naar het Turkse Kasimpasa. Sinds 2015 speelde hij voor Al Ain.

Deportivo la Coruña eindigde afgelopen seizoen op de vijftiende plaats in de Primera División.