ANP Mourinho baalt van lege Kuip en schema ManUtd

ROTTERDAM - Sloffend kwam José Mourinho woensdag de perskamer van De Kuip in. Onderweg mompelde hij iets wat op 'hello' leek tegen de aanwezige pers. De Portugees had duidelijk niet zo'n zin in een vooruitblikje op de Europese confrontatie met Feyenoord. Maar toen de manager van Manchester United eenmaal achter de microfoon zat, ventileerde hij op open wijze zijn mening over tal van onderwerpen.

Door ANP - 14-9-2016, 19:12 (Update 14-9-2016, 19:12)

Over De Kuip bijvoorbeeld, waarin een deel van de tribunes leeg blijven. ,,Ik weet wat hier gebeurd is tegen AS Roma en in de straten van Rome. De spelers worden gestraft voor iets wat een paar honderd fans hebben veroorzaakt. Ik word ook gestraft, net als 'Gio'. Maar ik heb hier wel eens een oefenwedstrijd gespeeld en weet dat de sfeer ook goed is als het stadion niet helemaal vol zit.''

Mourinho liet zich eveneens verleiden tot een tirade over het drukke programma van zijn club. ,,We weten dat we daarin geen steun krijgen van hogerhand. Slechts één keer spelen we op maandag, tegen Liverpool. Maar dat is wel precies de maandag voordat we op donderdag tegen Fenerbahçe spelen en zondag tegen Chelsea. Dat is nou net niet de bedoeling.''