Benoeming KNVB-directeur De Jong opgeschort

ANP Benoeming KNVB-directeur De Jong opgeschort

ZEIST - Het voorgenomen besluit om Gijs de Jong te benoemen als opvolger van Bert van Oostveen als directeur betaald voetbal van de KNVB is opgeschort. Dat heeft de voetbalbond woensdag besloten na een bijeenkomst van de eredivisieclubs met de raad van commissarissen (rvc) van de voetbalbond. Na dat gesprek zegde een meerderheid van de clubs het vertrouwen in de rvc op.

Door ANP - 14-9-2016, 18:42 (Update 14-9-2016, 18:53)

,,Aangezien het de raad van commissarissen is die de nieuwe directeur benoemt, wordt de benoeming daarvan opgeschort'', aldus de KNVB in een verklaring.

Het gesprek met de clubs ging woensdag onder meer over de gang van zaken bij de voetbalbond de laatste tijd, zoals de gevolgde procedures bij het vertrek en benoemingen van bestuurders binnen het bestuur betaald voetbal. De antwoorden van de rvc waren voor de meeste clubs niet voldoende, zodat ze het vertrouwen opzegden.

Johan Lokhorst is de voorzitter van de rvc, waar verder Simon Kelder, Henk Kivits, oud-international Joahn de Kock en Ger Vermeulen deel van uitmaken. Vorige week uitte KNVB-voorzitter Michael van Praag al kritiek op de raad van commissarissen. Van Praag was niet op de hoogte gebracht van het vertrek van directeur Bert van Oostveen. De Amsterdammer had verwacht dat de raad van commissarissen hem in vertrouwen had genomen en bijgepraat over wat er gaande was omtrent de directeur.

,,We weten allemaal hoe het werkt: er moet draagvlak zijn bij de clubs, onze leden. We vinden het daarom ook niet meer dan logisch dat we ons met de commissarissen beraden op de ontstane situatie'', aldus Jean-Paul Decossaux van de KNVB woensdag.