ANP Mourinho wil boodschap afgeven in Rotterdam

ROTTERDAM - José Mourinho wil donderdag in de eerste groepswedstrijd van de Europa League een krachtig signaal afgeven. De manager van Manchester United neemt de Europa League wel degelijk serieus, hoewel hij uiteraard veel liever in de Champions League had gespeeld.

Door ANP - 14-9-2016, 18:18 (Update 14-9-2016, 18:18)

,,Ik zal eerlijk zijn. Dit is niet de competitie die de club wil, die ik wil en die de spelers willen. De Europa League is nu eenmaal niet de grote droom van grote spelers. Maar we zitten er wel in, dat is de realiteit en we moeten motivatie halen uit de competitie waarin we zitten'', zei de Portugees woensdag in De Kuip, waar hij met zijn ploeg donderdag tegen Feyenoord speelt.

Mourinho heeft Wayne Rooney, Luke Shaw en Antonio Valencia thuisgelaten, maar zijn andere sterren nam hij wel allemaal mee naar Rotterdam. ,,Ik kan de jonge gasten natuurlijk een kans geven tegen Feyenoord. Maar daarmee zou ik de verkeerde boodschap afgeven.''