ANP Kuijt: 26.000 fans maken voor 50.000 geluid

ROTTERDAM - Dirk Kuijt heeft in zijn lange carrière al veel meegemaakt, maar voetballen in een halfvol stadion wordt voor de 36-jarige Katwijker ook een nieuwe ervaring. De tribunes pal langs het veld in De Kuip blijven dit seizoen tijdens de Europese wedstrijden van Feyenoord leeg, waardoor de capaciteit flink omlaag gaat. De Rotterdamse club verwacht donderdag tijdens de confrontatie met Manchester United in totaal iets meer dan 30.000 toeschouwers in het stadion, waar hoge netten om het veld hangen.

Door ANP - 14-9-2016, 18:00 (Update 14-9-2016, 18:00)

,,Iedere speler wil in een volle en kolkende Kuip spelen'', zei Kuijt woensdag. ,,Maar als spelers begrijpen wij dat het bestuur genoodzaakt is om deze maatregelen te nemen. Het is doodzonde, iedereen baalt ervan. Maar het bestuur misschien nog wel het meeste. Ze moesten dit wel doen, dit is een consequentie van wat in het verleden is gebeurd. Maar de mensen die er zijn, zullen vol achter ons gaan staan'', aldus Kuijt. ,,Ik denk dat de 26.000 Feyenoord-fans die een kaartje hebben gekocht, donderdag best voor 50.000 mensen geluid kunnen maken.''