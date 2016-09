Zidane laat Ronaldo tegen Sporting staan

ANP Zidane laat Ronaldo tegen Sporting staan

MADRID - Cristiano Ronaldo zal woensdag in het Champions Leagueduel met Sporting de negentig minuten volmaken. Dat is althans het plan van Real Madrid-coach Zinedine Zidane, die de Portugese aanvaller zaterdag tegen Osasuna nog na 65 minuten naar de kant haalde. Het was Ronaldo's eerste optreden sinds hij in de door Portugal gewonnen EK-finale met een knieblessure moest uitvallen.

Door ANP - 13-9-2016, 16:29 (Update 13-9-2016, 16:29)

Ronaldo's aversie tegen het nemen van rust blijft een punt van zorg voor Zidane, die in de belangrijke fase van het afgelopen seizoen geen beroep kon doen op de aanvaller wegens een hamstringblessure. Volgens sportkrant Marca wilde Zidane de sterspeler meer rust geven en hem ook tegen Sporting niet langer dan zeventig minuten laten spelen. ,,Maar het plan is dat hij tegen Sporting het volledige duel speelt. Hij is er in ieder geval klaar voor'', zei Zidane, die weet hoe gretig Ronaldo altijd is. ,,Als je het aan hem overlaat speelt hij altijd de volle negentig minuten.'' Het blessureleed diende zich vorig seizoen aan nadat Ronaldo 34 competitieduels en tien duels uit de Champions League had gespeeld zonder te worden gewisseld.