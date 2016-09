Koeman bij Everton blij met Lukaku

SUNDERLAND - Everton is onder leiding van de nieuwe trainer Ronald Koeman nog altijd ongeslagen in de Premier League. De club uit Liverpool won maandagavond met 3-0 bij laagvlieger Sunderland. Romelu Lukaku maakte in het laatste half uur het verschil. De Belgische spits scoorde een zuivere hattrick binnen elf minuten.

Door ANP - 12-9-2016, 22:59 (Update 12-9-2016, 22:59)

Lukaku kopte eerst in de zestigste minuut raak uit een voorzet van Idrissa Gueye. Het was zijn eerste goal voor Everton in een officiële wedstrijd sinds maart. Kort daarna schoot Lukaku op de lat. Hij was echter niet meer te houden voor de zwakke defensie van Sunderland. Met doelpunten in de 68e en 71e minuut ontpopte Lukaku zich als de grote uitblinker.

Bij Everton verdedigde Maarten Stekelenburg het doel. Bij Sunderland, de club van trainer David Moyes (ex-Everton), was verdediger Patrick van Aanholt van de partij.

Met tien punten uit vier duels bezet Everton nu de derde plaats. De ploeg van Koeman heeft evenveel punten als nummer twee Chelsea en twee punten minder dan koploper Manchester City.