Fortuna mist plek twee na verlies in Utrecht

UTRECHT - Fortuna Sittard is er maandag niet in geslaagd de tweede plaats te grijpen in de Jupiler League. De Limburgers verloren met 3-0 bij Jong FC Utrecht, dat pas de eerste zege boekte. Achilles '29, dat met maar liefst 7-1 verloor bij Jong Ajax, is daardoor op doelsaldo onder FC Dordrecht na zes wedstrijden de nieuwe nummer laatst.

Door ANP - 12-9-2016, 22:01 (Update 12-9-2016, 22:03)

Voor een kleine negenhonderd toeschouwers, waarvan ruim tweehonderd uit Limburg, kwam Utrecht halverwege de eerste helft op voorsprong na balverlies van de bezoekers. Nacer Barazite gaf voor, Gyrano Kerk rondde af. Kort voor rust profiteerden de Utrechters wederom van Limburgs balverlies en ook nu was het Kerk die scoorde. Fortuna kwam er ook na rust niet aan te pas. In de slotfase werd het zelfs 3-0 toen Maarten Peijnenburg scoorde uit een vrije trap van Barazite. Fortuna blijft door het verlies steken in de brede middenmoot.

Jong Ajax is de nummer twee in de eerste divisie dankzij de ruime thuiszege op Achilles. Mateo Cassierra scoorde liefst vier keer in zijn eerste wedstrijd met het tweede elftal. De Groesbekers kwamen op De Toekomst na een half uur nog op voorsprong door een rake kopbal van Barry Beijer, maar gingen toch rusten met een ruime achterstand door goals van Donny van de Beek (hard schot in de korte hoek) en tweemaal Cassierra (twee intikkers).

Na rust voerde de tweede garnituur van Ajax de score verder op onder toeziend oog van eerste elftal-trainer Peter Bosz. Cassierra scoorde opnieuw op aangeven van Abdelhak Nouri en enkele minuten later schoot Vaclav Cerny raak uit een vrije trap. Cassierra (rebound) en Nouri (strafschop) maakten daarna de zevenklapper compleet.