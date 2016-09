Fans Reading moeten wennen aan Stam

READING - De fans van de Engelse eerstedivisieclub Reading moeten nog wennen aan de manier van spelen onder de nieuwe trainer Jaap Stam. De oud-international, die dit seizoen debuteert als hoofdcoach, wil dat zijn ploeg met een degelijke opbouw tot een aanval komt. Die verzorgde tactiek, gebaseerd op balbezit, leidde vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Ipswich Town (2-1) soms tot gefluit en boegeroep onder de eigen aanhang.

,,Ik kan me in zekere zin voorstellen dat onze supporters soms wat nerveus worden'', gaf Stam toe. ,,Zij willen dat we de bal meteen naar voren spelen, zonder risico's achterin te nemen. Ik denk echter dat ze zullen moeten accepteren dat we het nu op een andere manier willen doen. Soms zullen we ook de lange bal echter nog moeten hanteren, maar dat is niet de wijze waarop we willen spelen. Het gaat om het maken van de juiste keuzes op het goede moment. Daarop willen we de spelers zo goed mogelijk voorbereiden.''

Stam speelt dinsdag met middenmoter Reading thuis tegen Birmingham City.