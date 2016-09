Platini mag UEFA-congres toespreken

PARIJS/FRANKFURT - De geschorste UEFA-voorzitter Michel Platini heeft toestemming gekregen om woensdag in Athene het congres van de Europese voetbalbond toe te spreken. De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft het verzoek van de Fransman ingewilligd, zo maakte de UEFA maandag bekend. In de Griekse hoofdstad wordt woensdag de opvolger van Platini gekozen. De 61-jarige bestuurder had vanwege de schorsing begin mei zijn functie neergelegd.

Door ANP - 12-9-2016, 13:50 (Update 12-9-2016, 14:29)

Platini was door de ethische commissie voor acht jaar geschorst wegens het aannemen van een dubieuze betaling van 1,8 miljoen in 2011 door toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter, al bracht het internationale sporttribunaal CAS de straf terug naar vier jaar. Gedurende die periode mag de voormalige topvoetballer geen voetbalgerelateerde activiteiten bijwonen.

De voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB had geen goed woord over voor het plan van Platini om officieel afscheid te nemen op het UEFA-congres. ,,Het congres moet gaan over het programma van de nieuwe voorzitter en niet over de fouten van zijn voorganger'', zei Reinhard Grindel maandag tegen persbureau DPA. ,,Ik zou willen dat hij afziet van zijn optreden. Dit congres moet gericht zijn op de toekomst en niet op het verleden.''

De strijd om de opvolging van Platini als UEFA-voorzitter gaat woensdag tussen de Sloveen Aleksander Ceferin en de Nederlander Michael van Praag.