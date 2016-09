City na gewonnen stadsderby alleen op kop

LONDEN - Manchester City is na vier speelronden de trotse koploper van de Premier League. Het elftal van trainer Pep Guardiola is als enige club nog zonder puntenverlies.

Door ANP - 11-9-2016, 20:02 (Update 11-9-2016, 20:02)

City won de beladen stadsderby met United (2-1). Kevin de Bruyne was de grote man bij de bezoekers. De Belg tekende voor de openingstreffer en bereidde de 2-0 van Kelechi Iheanacho voor. Bij een achterstand van 2-0 profiteerde Zlatan Ibrahimovic van een blunder van doelman Claudio Bravo.

De zege van City was verdiend. De ploeg domineerde vooral voor rust. United, met Daley Blind in de basis, knokte zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Guardiola blijft voorlopig de grote angstgegner van José Mourinho. De oud-trainers van Barcelona en Real Madrid, bepaald geen vrienden, stonden voor de zeventiende keer tegenover elkaar. Guardiola stapte voor de achtste keer met een glimlach van het veld. Mourinho zegevierde slechts driemaal.

Chelsea

Chelsea verzuimde op gelijke hoogte met City te komen. De club kwam tegen Swansea City niet verder dan een gelijkspel (2-2). Diego Costa scoorde tweemaal voor Chelsea, Leroy Fer eenmaal voor de thuisclub uit Wales. Arsenal voorkwam tegen Southampton op de valreep nieuw puntenverlies. Diep in blessuretijd benutte Santi Cazorla een strafschop (2-1). Virgil van Dijk en Jordy Clasie hadden een basisplaats bij Southampton.

Tottenham Hotspur won met liefst 4-0 bij Stoke City, waar Bruno Martins Indi debuteerde in de basis. Vincent Janssen zag vanaf de bank hoe de Zuid-Koreaan Son Heung-min de eerste twee treffers voor zijn rekening nam, waarna Dele Alli en Harry Kane de score opvoerden. De spits van Oranje mocht Kane in de slotfase vervangen. Doelman Michel Vorm zat na twee basisplaatsen weer op de bank, omdat Hugo Lloris na een hamstringblessure fit genoeg was om zijn vertrouwde plek onder de lat in te nemen. Bij Stoke stond naast de debuterende aanwinst Martins Indi ook Erik Pieters in de basis.

Opvallend

Het duel tussen West Ham United en Watford kende een opvallend scoreverloop. De thuisclub stond na een half uur met 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Michail Antonio, twee keer op aangeven van Dmitri Payet. Watford, met Daryl Janmaat in de basis, kwam nog voor rust langszij en trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe: 2-4. Nieuwkomer Middlesbrough, met Marten de Roon als invaller, verloor van Crystal Palace: 1-2.