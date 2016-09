Totti helpt AS Roma aan drie punten

ROME - Clubicoon Francesco Totti heeft zondag AS Roma drie punten bezorgd in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (3-2). De sluwe aanvaller, die eind deze maand zijn veertigste verjaardag viert, kwam na de verlengde rust (1-2) als invaller in het veld. Diep in blessuretijd besliste hij het duel met een doeltreffende strafschop.

Door ANP - 11-9-2016, 18:23 (Update 11-9-2016, 18:23)

Kevin Strootman speelde bij AS Roma de gehele wedstrijd. Hij zag ploeggenoot Mohamed Salah in de beginfase de score openen (1-0). Luis Muriel en Fabio Quagliarella gaven het duel nog voor de pauze een verrassende wending (1-2). Daarna duurde het circa een uur voordat de tweede helft kon beginnen. Zware regen- en hagelbuien zetten het veld en de sintelbaan in het Stadio Olimpico volledig onder water. Nadat de grootste plassen waren verdwenen, besloot de arbitrage alsnog de wedstrijd te hervatten.

Dankzij treffers van Edin Dzeko en Totti behaalde het nog ongeslagen AS Roma de tweede zege in de derde speelronde. Totti kreeg nog wel de gele kaart wegens het uittrekken van zijn shirt na zijn winnende doelpunt.