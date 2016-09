Van Bronckhorst met goed gevoel naar Mourinho

ROTTERDAM - Met een overwinning op ADO Den Haag (3-1) begon Feyenoord zondag aan een zware week, waarin het ook Manchester United en PSV treft. ,,Dit geeft een goed gevoel richting donderdag'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst, die dan het Manchester United van José Mourinho ontvangt in de Europa League.

Feyenoord moest wel diep gaan om ADO te verslaan. ,,We hebben ADO te lang in de wedstrijd laten zitten, tot het einde aan toe zelfs'', zei Van Bronckhorst. ,,Dat is het minpunt van deze wedstrijd. We kregen voldoende kansen op 3-0, die moet je dan wel maken.'' Van Bronckhorst wisselde vleugelspits Steven Berghuis, die afgelopen week grieperig was en koorts had. Linksback Lucas Woudenberg viel in de slotfase geblesseerd uit, terwijl de andere back Rick Karsdorp last kreeg van zijn hamstrings. ,,Maar Rick gaf aan dat hij door kon.''

Trainer Zeljko Petrovic van ADO Den Haag vond dat zijn ploeg voor rust was weggespeeld. ,,Daar baal ik van, we kunnen veel beter. We hadden niets te vertellen, Feyenoord was in alles beter.''