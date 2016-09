Alavés verpest debuut Cillessen

BARCELONA - Alavés heeft zaterdag het debuut van Jasper Cillessen bij FC Barcelona verpest. De naar de Primera División gepromoveerde club counterde naar een verrassende zege in Camp Nou (1-2).

Door ANP - 11-9-2016, 15:08 (Update 11-9-2016, 15:08)

Cillessen mocht beginnen omdat zijn Duitse concurrent Marc-André ter Stegen vrijdag een hamstringblessure had opgelopen tijdens de training. De van Ajax overgekomen doelman droeg weinig schuld aan de openingstreffer van Deyverson. Een Cillessen in topvorm had misschien wel kunnen voorkomen dat Ibai Gómez profiteerde van slecht verdedigen van Javier Mascherano en Aleix Vidal.

Barcelona startte de wedstrijd zonder Lionel Messi, Luis Suárez en Andrés Iniesta. Deze vedetten verschenen stuk voor stuk in het veld toen het in het begin van de tweede helft slechts 1-1 was. Jérémy Mathieu tekende voor de gelijkmaker van Barcelona, dat de eerste punten van het seizoen verloor. ,,Het is niet lekker om te beginnen met een nederlaag'', erkende Cillessen. ,,Maar ik voel me op mijn plek hier, omdat ik bij Ajax en het Nederlands elftal al gewend was aan deze manier van spelen.''

Uitglijder

Real Madrid profiteerde dankbaar van de onverwachte uitglijder van FC Barcelona. De winnaar van de Champions League gaf het gepromoveerde Osasuna in Bernabéu een pak slaag: 5-2. Cristiano Ronaldo vierde zijn terugkeer op het voetbalveld met een doelpunt. Ook Danilo, Sergio Ramos, Pepe en Luka Modric scoorden voor de thuisploeg. Real evenaarde met de vijftiende competitiezege op rij een 55 jaar oud clubrecord en gaat in de volgende speelronde op jacht naar het record van FC Barcelona, dat in het seizoen 2010-2011 zestien competitieduels op rij won.

Atlético Madrid draaide bij Celta de Vigo warm voor het uitduel van dinsdag met PSV in de Champions League. Celta, één van de tegenstanders van Ajax in de Europa League, werd met 4-0 verslagen. Antoine Griezmann (twee keer), Koke en Angel Correa scoorden in de tweede helft voor de club die slecht was begonnen aan de Primera División. Atlético speelde eerder gelijk tegen Alavés (1-1) en Leganés (0-0).

Sevilla, dat met 2-1 won van Las Palmas, en Sporting Gijon (winst op Leganés), bleven in het spoor van Real Madrid. Beide clubs hebben twee punten minder dan de koploper. Deportivo la Coruña komt eveneens op zeven punten als het zondagavond Athletic Bilbao verslaat.