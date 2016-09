Weinig weerstand voor PSV bij NEC

ANP Weinig weerstand voor PSV bij NEC

NIJMEGEN - PSV heeft zaterdagavond bij NEC in Nijmegen een eenvoudige avond beleefd. De verdediging van de thuisploeg legde de landskampioen geen strobreed in de weg en met een hoofdrol voor aanvoerder Luuk de Jong (een doelpunt en twee assists) was de wedstrijd al heel snel beslist. De eindstand (0-4) stond na 24 minuten op het scorebord.

Door ANP - 10-9-2016, 21:39 (Update 10-9-2016, 21:42)

PSV-trainer Phillip Cocu voelde zich zaterdag gedwongen om de Zuid-Amerikanen Andrés Guardado en Santiago Arias rust te gunnen na hun late terugkeer van de interlandperiode met respectievelijk Mexico en Colombia en ook met de openingswedstrijd in de Champions League dinsdag tegen de Spaanse topclub Atlético Madrid in het verschiet. Het leverde voor Bart Ramselaar zijn eerste basisplaats op en ook Joshua Brenet kreeg een kans.

De keuzes van Cocu bleken gelukkig. Ramselaar, die afgelopen zomer van FC Utrecht naar Eindhoven kwam, maakte een sprookje van zijn basisdebuut. Al na vier minuten werd de twintigjarige middenvelder bediend door De Jong. Hij glipte door de NEC-achterhoede en schoot zijn eerste treffer in dienst van PSV binnen.

Binnen tien minuten werd de voorsprong verdubbeld. Davy Pröpper liet een voorzet van De Jong aan zich voorbijgaan omdat hij had gezien dat Gastón Pereiro alle ruimte had. De jonge Uruguayaan, die zijn basisplaats dankte aan de afwezigheid van de geblesseerde Jürgen Locadia, rondde koelbloedig af. Tien minuten later was het Brenet die kon scoren. De rechtsback kopte een voorzet van Pereiro raak. Het was voor de verdediger pas zijn tweede eredivisiedoelpunt voor PSV.

De Jong mocht zelf het vierde doelpunt maken. Pröpper zag dat de PSV-spits eenvoudig wegliep bij de Nijmeegse verdedigers en bediende hem op maat. De Jong klopte de onfortuinlijke NEC-doelman Joris Delle met zijn schot. Met die riante voorsprong op het scorebord speelde PSV de wedstrijd rustig uit om energie te sparen. Cocu haalde enkele basiskrachten van het veld en gaf de Zweedse middenvelder Ramon Lundqvist (19) de kans om te debuteren in de hoofdmacht.

PSV evenaarde met de twaalfde uitzege op rij het eigen eredivisierecord uit 1988. De club mag zich in ieder geval voor even koploper noemen in de eredivisie.