Nelom terug bij Feyenoord, Kongolo onzeker

ROTTERDAM - Coach Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord kan zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag weer een beroep doen op Miquel Nelom. De linksback is hersteld van de blessure die hem sinds het begin van het seizoen parten speelde. Nelom begint zo goed als zeker op de bank.

9-9-2016

Of Terence Kongolo kan spelen is daarentegen nog onzeker. De verdediger heeft lichte knieklachten. ,,Hij heeft vandaag voluit meegetraind, we zullen de komende dagen kijken hoe de reactie daarop is. Zaterdag zullen we bekijken of hij zondag kan starten'', aldus Van Bronckhorst.

Eljero Elia is er vanwege een schouderblessure hoe dan ook niet bij. Het duurt volgens Van Bronckhorst nog wel een paar weken voor de aanvaller weer meetraint.