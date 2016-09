Rostov tegen PSV met deels lege tribune

ANP Rostov tegen PSV met deels lege tribune

NYON - FK Rostov moet in de thuiswedstrijd tegen PSV in de groepsfase van de Champions League een deel van het stadion leeg houden. De Russische club is door de UEFA bestraft vanwege racistisch gedrag van de eigen fans in de play-offwedstrijd tegen Ajax. Vanwege de straf moeten 1500 stoelen op de oostelijke tribune leeg blijven.

Door ANP - 9-9-2016, 12:15 (Update 9-9-2016, 12:15)

Rostov mist bovendien verdediger Fedor Koedriasjov. Hij werd vanwege zijn rode kaart tegen de Amsterdammers voor drie duels geschorst.

De wedstrijd tussen Rostov en PSV staat voor 28 september op het programma. PSV opent het nieuwe avontuur in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal op 13 september met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid.