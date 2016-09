Lloris klaar om Vorm af te lossen bij Spurs

LONDEN - Michel Vorm moet zijn plek onder de lat bij Tottenham Hotspur zaterdag mogelijk weer afstaan aan Hugo Lloris. De Franse international is hersteld van de hamstringblessure die hij opliep tijdens de openingswedstrijd van het seizoen, tegen Everton (1-1). Vorm nam de afgelopen duels de positie van Lloris over.

Door ANP - 8-9-2016, 18:46 (Update 8-9-2016, 18:46)

,,Hugo is weer fit en kan spelen'', zei manager Mauricio Pochettino donderdag. De Argentijn wilde echter niet zeggen of Lloris zaterdag tegen Stoke City direct weer in de basis start. ,,Ik moet iedere week weer zware beslissingen nemen om de basiself samen te stellen, op iedere positie is de concurrentie groot. Maar dat hoort bij voetbal'', aldus Pochettino, die zijn nieuwe spits Vincent Janssen dinsdag een sterke wedstrijd zag spelen in het Nederlands elftal.

Tottenham Hotspur moet het tegen Stoke City stellen zonder linksback Danny Rose, die met een hamstringblessure terugkeerde van de nationale ploeg. De Belgische middenvelder Mousa Dembélé zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit. Bij de thuisclub ontbreekt de Zwitserse smaakmaker Xherdan Shaqiri, die nog steeds last heeft van een kuitblessure. Manager Mark Hughes bevestigde dat Ibrahim Afellay een terugslag heeft gehad in het herstel van diens zware knieblessure. De Nederlandse international kan vermoedelijk pas aan het einde van dit kalenderjaar zijn rentree maken.

,,Met zo'n zware blessure moet je voorzichtig omspringen en dat doen we dus met Ibrahim'', aldus Hughes. De oud-PSV'er beschadigde eind april de kruisbanden van één van zijn knieën.