EPFL verzet zich tegen nieuwe opzet CL (2)

ANP EPFL verzet zich tegen nieuwe opzet CL

AMSTERDAM - De Europese competities, verenigd in de EPFL, willen dat de nieuwe voorzitter van de UEFA alsnog een streep zet door nieuwe plannen voor de Champions League. Als dat niet gebeurt, dan overwegen ze weer nationale wedstrijden te organiseren op avonden dat ook Europese competities worden gehouden.

Door ANP - 8-9-2016, 17:28 (Update 8-9-2016, 17:28)

,,In dat geval kijken er minder mensen naar de Champions League'', zei Jacco Swart, die behalve directeur van de eredivisie ook bestuurder van de EPFL is. ,,En dat vinden de marketingmensen daar in ieder geval niet leuk. Want we hebben het dan niet alleen over de eredivisie, maar dus ook over competities als de Premier League, Bundesliga en de Spaanse Liga.''

De EPFL kwam donderdag in Amsterdam bijeen op jeugdcomplex De Toekomst van Ajax, om zich te verzetten tegen de nieuwe opzet van de Champions League en Europa League. De vier grote voetballanden Engeland, Spanje, Duitsland en Italië spelen vanaf 2018 automatisch met vier clubs in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. ,,Dat betekent dat de nummer elf en twaalf van de Europese ranglijst niet meer een club naar de groepsfase van de Champions League mogen afvaardigen. Dat is erg nadelig voor Nederland'', beseft Swart.

De 32 deelnemers aan de Champions League mogen 2 miljard euro verdelen, de 48 clubs in de Europa League 'slechts' 500 miljoen. ,,We balen dat dit is besloten zonder dat we konden meepraten'', aldus Swart. ,,Het proces klopt niet. Dat moet worden overgedaan. En dan kom je tot de conclusie dat de verschillen tussen rijk en arm steeds groter worden. We zijn bang dat dit de voorbode is van een soort Super League met alleen rijke clubs die zich niet hoeven te kwalificeren, maar een uitnodiging ontvangen. Dat hoort niet in sport.''