ANP Geen zorgen bij Portugal na valse start

BAZEL - Bondscoach Fernando Santos van Portugal maakt zich geen enkele zorgen na de valse start van de Europees kampioen in de WK-kwalificatie. ,,Ik weet zeker dat we snel weer gaan winnen. We zijn er gewoon bij op het WK in Rusland'', zei Santos na de nederlaag dinsdag tegen Zwitserland (2-0). Zonder de geblesseerde aanvoerder en vedette Cristiano Ronaldo ging Portugal in Bazel onderuit.

Door ANP - 7-9-2016, 8:15 (Update 7-9-2016, 8:15)

,,Wij domineerden de eerste twintig minuten en overliepen de Zwitsers'', zei Santos. ,,Maar toen Zwitserland voor de eerste keer voor ons doel verscheen, was het gelijk raak. Met die voorsprong op zak, hanteerden ze de tactiek die wij ook vaak gebruikt hebben. Ze verdedigden goed en sprongen efficiënt om met hun kansen.''

Aanvaller Nani, die bij afwezigheid van Ronaldo als aanvoerder fungeerde, vindt de uitglijder in Bazel ook geen reden tot paniek. ,,We hadden pech en verdedigden niet agressief genoeg. Gelukkig zijn er nog veel wedstrijden over om deze fout te herstellen'', aldus Nani.