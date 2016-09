Blind vertrekt niet zelf bij Oranje

ANP Blind vertrekt niet zelf bij Oranje

SOLNA - Danny Blind vertrekt niet zelf bij het Nederlands elftal als zijn ploeg dinsdag verliest bij Zweden. Dat vertelde de bondscoach maandag voor de laatste training in Solna voor het eerste duel in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 5-9-2016, 20:08 (Update 5-9-2016, 20:24)

Blind benadrukte dat het niet alleen aan hem is of hij aanblijft bij een nederlaag tegen de Zweden. ,,Want daar ga ik niet alleen over'', zei hij. ,,Dat is ook aan andere mensen.''

De positie van Blind staat onder hevige druk. Eerst als assistent en later als bondscoach was hij verantwoordelijk voor de mislukte kwalificatie voor het EK in Frankrijk. De voormalig verdediger zegt lang genoeg mee te lopen om te weten hoe het werkt in de voetballerij. Maar hij wil zich volledig op het uitduel met Zweden concentreren. De bondscoach vertelde geen extra druk te voelen.

Afscheid

,,Omdat ik er waarschijnlijk goed tegen kan'', vertelde hij. ,,Ik weet wat ik aan het doen ben, wat ik kan doen en wat ik moet doen. Het is een paar duels goed gegaan'', doelde hij op een serie van drie overwinningen en een gelijkspel ,,Afgelopen donderdag was het niet best niet tegen de Grieken. Dat weten we. Nu focussen we ons op deze nieuwe klus in Zweden.''

Na het gemiste EK in Frankrijk richtte Blind direct zijn vizier op het uitduel met Zweden. De bondscoach kan niet wachten totdat hij mag laten zien dat het Nederlands elftal onder hem wel degelijk kan presteren. Het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland is daar een mooi podium voor.

Maar in de aanloop naar het duel met de Zweden werd het hem niet gemakkelijk gemaakt. Eerst namen zijn assistenten Ruud van Nistelrooij en Dick Advocaat afscheid. Uitgerekend in de aanloop naar het duel met Zweden kondigde ook zijn eerste assistent Marco van Basten zijn vertrek aan, net als directeur betaald voetbal Bert van Oostveen van de KNVB.