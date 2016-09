Rusland verkiest Ceferin boven Van Praag

MOSKOU - De Russische voetbalbond verkiest Aleksander Ceferin boven Michael van Praag bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de Europese federatie UEFA. Vitali Moetko, de minister van Sport in Rusland en tevens voorzitter van de nationale voetbalbond, onthulde zondag dat hij op 14 september tijdens het verkiezingscongres in Athene op de Sloveen gaat stemmen.

Door ANP - 4-9-2016, 12:40 (Update 4-9-2016, 12:40)

Moetko heeft naar eigen zeggen wel getwijfeld. In eerste instantie dacht hij eraan Van Praag te steunen. ,,Maar hij is een van de mensen die een wig in het mondiale voetbal heeft gedreven'', zei de Rus tegen persbureau Tass, zonder nadere uitleg. ,,Dat willen we niet steunen. Ceferin is jong en energiek, daar gaan wij voor.''

Van Praag was twee jaar geleden, kort voor het WK in Brazilië, de eerste die openlijk de toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter afviel. Hij riep de bejaarde Zwitser zelfs op te vertrekken. Het leidde tot veel rumoer en ophef in de voetbalwereld. Inmiddels is Blatter bij de FIFA vervangen door Gianni Infantino en vertrok voorzitter Michel Platini na een omkoopaffaire door de achterdeur bij de UEFA. Van Praag, Ceferin en de Spanjaard Angel Maria Villar zijn de drie kandidaten om Platini op te volgen. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, kiezen over anderhalve week in Athene een nieuwe voorzitter.

Van Praag zei ruim een week geleden dat hij rekent op ongeveer de helft van de stemmen. Afgelopen week hoorde hij echter dat invloedrijke landen als Frankrijk en Duitsland voor Ceferin gaan kiezen. De Sloveense bondsvoorzitter heeft ook de steun van vrijwel alle Oost-Europese landen, net als de Scandinavische bonden.