Italië start WK-kwalificatie zonder De Rossi

BARI - De Italiaanse voetbalploeg start de WK-kwalificatie maandag tegen Israël zonder Daniele De Rossi. De middenvelder van AS Roma heeft een kuitblessure overgehouden aan de verloren oefeninterland donderdag in Bari tegen Frankrijk (1-3). De Rossi bleef na rust achter in de kleedkamer.

Door ANP - 2-9-2016, 16:52 (Update 2-9-2016, 16:52)

Medisch onderzoek wees vrijdag uit dat de 33-jarige Romein niet op tijd fit zal zijn voor de confrontatie met Israël in Haifa. Leonardo Bonucci ontbreekt ook bij de 'Azzurri'. De verdediger van Juventus blijft achter in Italië omdat zijn zoon ziek is. Bonucci miste daardoor ook al de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk.

,,Met alle respect, maar Israël is geen Frankrijk'', zei de nieuwe Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura. ,,Ik reken maandag dus op een beter resultaat.''