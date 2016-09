Portugal laat op stoom tegen Gibraltar

ANP Portugal laat op stoom tegen Gibraltar

PORTO - In de eerste wedstrijd na het veroveren van de Europese titel heeft Portugal een makkelijke overwinning behaald tegen voetbaldwerg Gibraltar: 5-0. De Europees kampioen kwam in Porto pas in de slotfase echt op gang. Aanvaller Nani, die bij afwezigheid van de geblesseerde Cristiano Ronaldo was aangewezen als aanvoerder, tekende voor de eerste twee treffers. João Cancelo, Bernardo Silva en Pepe bouwden de voorsprong in de laatste twintig minuten verder uit.

Door ANP - 1-9-2016, 23:24 (Update 1-9-2016, 23:24)

De ontmoeting in Porto gold als voorbereiding op de kwalificatie voor het WK in Rusland. Portugal begint dinsdag in en tegen Zwitserland. Gibraltar treft Griekenland, dat donderdagavond in een oefenwedstrijd won van het Nederlands elftal (1-2).