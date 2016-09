Rampspoed van Oranje houdt aan

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal heeft donderdagavond een mooie kans gemist om een beetje vertrouwen te winnen voor de start van de WK-kwalificatie, volgende week in en tegen Zweden. Oranje verloor in Eindhoven de oefeninterland tegen Griekenland (1-2), dat allang geen hoogvlieger in het internationale voetbal meer is.

Door ANP - 1-9-2016, 23:00 (Update 1-9-2016, 23:00)

,,Helemaal niets met Danny Blind'', zong een deel van de teleurgestelde aanhang heel even. De bondscoach zat een beetje weggedoken in de dug-out. Hem blijft de laatste tijd weinig bespaard.

Oranje snakt naar een succesje na een ellendige zomer. Eerst was er die Europese eindronde in Frankrijk met maar liefst 24 deelnemers, maar geen Nederland. Vervolgens zag Blind zijn tweede assistent Dick Advocaat na drie oefeninterlands al weer vertrekken. Uitgerekend in de week dat Oranje zich verzamelde voor de duels met de Grieken en Zweden lekte uit dat KNVB-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen en Marco van Basten, de rechterhand van de bondscoach, eveneens vertrekken. En dan wordt ook nog eens de populaire teammanager Hans Jorritsma, tegen zijn zin in, met pensioen gestuurd.

Laatste test

De oefeninterland in een lang niet vol Philips Stadion was de laatste test voor de uitwedstrijd van dinsdag bij Zweden, waar de lange weg naar het WK in Rusland moet beginnen. De start van Oranje was veelbelovend met enkele flitsende aanvallen en een snelle openingstreffer van Georginio Wijnaldum. De makkelijk scorende middenvelder had de bal voor het inlopen na een goede actie van Vincent Janssen.

De manier waarop de Grieken gelijk kwamen, belooft weinig goeds voor de nabije toekomst. Doelpuntenmaker Konstantinos Mitroglou zag Jeffrey Bruma in de 29e minuut zomaar bij hem weg lopen. Jeroen Zoet had het nakijken (1-1). De doelman van PSV kreeg de voorkeur boven Jasper Cillessen, die nu bij FC Barcelona én Oranje op de bank is beland.

Weinig kansen

Griekenland beleefde een nog slechter kwalificatietoernooi voor het EK in Frankrijk dan Nederland. De ploeg haalde net zo weinig punten als de Faeröer Eilanden. Toch bleven de bezoekers vrij eenvoudig overeind. Oranje koppelde het vele balbezit aan weinig kansen. Dat kwam ook omdat het tempo laag bleef en veel passes onnauwkeurig waren.

Na ruim een uur gunde bondscoach Blind zijn middenvelders Wesley Sneijder, Kevin Strootman en Wijnaldum rust. Zij maakten plaats voor Davy Pröpper, Davy Klaassen en Jorrit Hendrix. Die laatste debutant kon niet meer voorkomen dat Giannis Gianniotas de bal na een redding van doelman Zoet alsnog in het doel kon werken: 1-2.