ANP Oranje en Griekenland voor rust in balans

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal heeft donderdag in de eerste helft van de oefeninterland in Eindhoven geen afstand kunnen nemen van Griekenland. Beide ploegen gingen met een gelijke stand de rust in: 1-1.

Door ANP - 1-9-2016, 21:35 (Update 1-9-2016, 21:35)

Georginio Wijnaldum bracht het Nederlands elftal in de veertiende minuut op voorsprong, na goed voorbereidend werk van Vincent Janssen. Griekenland kwam in de 29e minuut op gelijke hoogte door Konstantinos Mitroglou. De aanvaller profiteerde van een misverstand in de Nederlandse defensie.

Voor Oranje is het oefenduel met de Grieken de laatste test voor de start van de WK-kwalificatie, dinsdag in en tegen Zweden. Net als het Nederlands elftal ontbrak ook Griekenland deze zomer op het EK in Frankrijk. De ploeg haalde in het kwalificatietoernooi voor die Europese eindronde net zo weinig punten als de Faeröer Eilanden.