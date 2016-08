Neuer nieuwe aanvoerder Duitsland

DÜSSELDORF - Doelman Manuel Neuer is de opvolger van Bastian Schweinsteiger als aanvoerder van het Duitse nationale voetbalelftal. ,,Voor mij is hij de logische kandidaat'', zei de Duitse bondscoach Joachim Löw donderdag. ,,Hij heeft alles wat ik verwacht van een captain. Zijn prestaties zijn uitstekend, hij staat altijd klaar voor de ploeg, is een teamspeler en een voorbeeld. Bovendien heeft hij grote menselijke kwaliteiten: hij neemt verantwoordelijkheid, gaat voorop, blijft rustig, heeft aanzien en naar zijn mening wordt geluisterd'', somde Löw op.

Door ANP - 1-9-2016, 15:32 (Update 1-9-2016, 15:32)

De bondscoach moest een nieuwe aanvoerder aanwijzen omdat Schweinsteiger woensdagavond zijn laatste interland heeft gespeeld voor de 'Mannschaft'. De 32-jarige middenvelder nam afscheid voor, tijdens en na het oefenduel tegen Finland (2-0).

Neuer is al bekend met zijn nieuwe rol omdat hij tijdens het afgelopen EK de aanvoerdersband droeg, omdat er in de eerste vijf wedstrijden van Duitsland geen basisplaats was voor Schweinsteiger. De keeper is trots op het vertrouwen van de bondscoach. ,,Voor mij is het een grote eer'', reageerde hij donderdag.

De doelman van Bayern München zal de selectie van Löw zondag aanvoeren als Duitsland in Oslo tegen Noorwegen begint aan de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal in 2018.