Salaris FIFA-baas Infantino 1,4 miljoen

ANP Salaris FIFA-baas Infantino 1,4 miljoen

ZÜRICH - Het salaris van de nieuwe voorzitter Gianni Infantino is woensdag eindelijk door de wereldvoetbalbond bekendgemaakt. De 46-jarige Zwitser, die op 26 februari werd benoemd, kan jaarlijks rekenen op een bedrag van circa 1,4 miljoen euro. Dat is minder dan een kwart van wat zijn voorganger Sepp Blatter mocht ontvangen.

Door ANP - 31-8-2016, 21:30 (Update 31-8-2016, 21:30)

Infantino krijgt nog wel van de FIFA gratis onderdak en vervoer. Hij kan bovendien maandelijks een bijdrage verwachten van maximaal 1800 euro in de onkosten die hij uit hoofde van zijn functie maakt, mits deze declaraties volledig in overeenstemming zijn met de aangescherpte reglementen.

De nieuwe secretaris-generaal Fatma Samoura verdient bij de FIFA jaarlijks bijna 1,2 miljoen euro. Op bonussen kan zowel Infantino als Samoura in 2016 nog geen aanspraak maken. Mogelijk is daar vanaf 2017 wel weer ruimte en aanleiding voor, meldde de FIFA.

Over het FIFA-salaris van Infantino was veel te doen. Tijdens een bestuursvergadering zou hij een eerder voorstel van ruim 1,8 miljoen euro beledigend hebben genoemd. Volgens Infantino sprak hij echter destijds niet over de hoogte van zijn salaris, maar over de procedure.