Luiz terug bij Chelsea

ANP Luiz terug bij Chelsea

LONDEN - De Braziliaanse verdediger David Luiz keert terug bij zijn oude club Chelsea. De club uit Londen maakte woensdagavond bekend dat er met Paris Saint-Germain overeenstemming is bereikt over de transfer van de voetballer. Luiz moet nog wel overeenstemming bereiken met Chelsea en een medische keuring ondergaan.

Door ANP - 31-8-2016, 20:11 (Update 31-8-2016, 20:11)

De 29-jarige Luiz verliet Stamford Bridge twee jaar geleden voor 50 miljoen euro, nadat hij met Chelsea zowel de Champions League (2012) als de Europa League (2013) had gewonnen. Afgelopen seizoen werd hij met PSG landskampioen in Frankrijk. In Parijs had de verdediger nog een contract tot medio 2019.