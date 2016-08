Bony op huurbasis naar Stoke City

STOKE - Aanvaller Wilfried Bony voetbalt de rest van dit seizoen bij Stoke City. Die club huurt de oud-Vitessenaar voor een jaar van Manchester City. De 27-jarige international van Ivoorkust wordt in Stoke-on-Trent onder meer ploeggenoot van Erik Pieters en de geblesseerde Ibrahim Afellay.

Door ANP - 31-8-2016, 14:39 (Update 31-8-2016, 14:39)

Bony speelde tussen 2011 en 2013 voor Vitesse en verhuisde daarna naar Swansea City. In januari 2015 werd hij overgenomen door Manchester City, waar hij de Argentijn Sergio Agüero voor zich in de rangorde wist. ,,We hoefden niet lang na te denken of Wilfried een versterking voor ons is'', zei manager Mark Hughes op de website van Stoke. ,,Hij kent de Premier League en heeft al heel wat doelpunten op dit niveau gemaakt.'' Stoke staat na drie speelronden onderaan met één punt. Op 10 september ontvangt het Tottenham Hotspur.