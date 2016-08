Blind teleurgesteld in Van Basten

ANP Blind teleurgesteld in Van Basten

NOORDWIJK - Bondscoach Danny Blind is teleurgesteld in zijn assistent Marco van Basten, die het Nederlands elftal verlaat voor een technische baan bij de FIFA. ,,Natuurlijk valt me dit tegen'', reageerde hij dinsdag tijdens een persconferentie in Noordwijk. ,,Ik heb hem benaderd om het samen af te maken. Dat is loyaliteit.''

Door ANP - 30-8-2016, 15:32 (Update 30-8-2016, 15:32)

,,Aan de andere kant weet ik hoe hij begaan is met dingen om het voetbal te vernieuwen'', vervolgde Blind. ,,Als dan het grootste orgaan van het voetbal je vraagt, dan kan je zo´n baan accepteren. Maar ik had het denk ik niet gedaan.''