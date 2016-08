Alcácer eerste reserve achter toptrio Barça

BARCELONA - Spaans international Paco Alcácer maakt definitief de overstap van Valencia naar Barcelona. De Catalaanse club meldde dinsdag dat de aanvaller op zijn 23e verjaardag een contract heeft ondertekend dat hem vijf jaar aan de club verbindt. Met de overgang is een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid. Clubs die hem willen overnemen zullen 100 miljoen euro op tafel moeten leggen, zo bepaalt een clausule in de verbintenis.

Alcácer wordt de vierde aanvaller in de rangorde achter het illustere trio Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. De club slaagde er eerder niet in een speler over te halen voor die rol: Nolito koos voor Manchester City en Kevin Gameiro werd ingelijfd door Atlético Madrid. Alcácer, vorig jaar goed voor dertien treffers, is de zesde en waarschijnlijk laatste aanwinst van Barcelona deze zomer na Jasper Cillessen, Denis Suárez, Lucas Digne, Samuel Umtiti and André Gomes.

Munir El Haddadi volgt de omgekeerde weg. Barcelona stalt de twintigjarige aanvaller voor een jaar bij Valencia, dat hem na dit seizoen voor 12 miljoen euro kan overnemen.