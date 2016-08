Janmaat vervangt Tete bij Oranje

NOORDWIJK - Daryl Janmaat is door bondscoach Danny Blind opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Kenny Tete bij het Nederlands elftal. De KNVB meldde dat de verdediger van Watford dinsdagmiddag aansluit in het trainingskamp van Oranje in Noordwijk.

Door ANP - 30-8-2016, 10:59 (Update 30-8-2016, 10:59)

Ajacied Tete raakte maandag tijdens de training van Oranje geblesseerd aan zijn kuit en is niet inzetbaar in de duels met Griekenland en Zweden. Nederland oefent donderdag tegen Griekenland in Eindhoven en speelt dinsdag 6 september de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2018 uit tegen Zweden.